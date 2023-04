Spalletti ad Amazon Prime Video: “Mi aspetto la stessa disponibilità e qualità di chi ha giocato meno per andare a sostituire”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Napoli, Spalletti ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. “Concretezza o sogno? A pochi minuti dall’inizio ci dobbiamo divertire in questa serata, sono serate che dobbiamo vivere in tutta la sua ampiezza, non soltanto in profondità, e poi soprattutto se una serata te la guadagni con sudore, sacrificio e impegno, non devi avere rimpianti, la giochi e poi valuteremo quello che abbiamo fatto. Assenze? Quando si ha a che fare con squadre di questo livello, parlo dei miei ma pure quelli del Milan che è una squadra forte, dentro ci sono molti campioni che riescono sempre a mettere a posto quello che manca dalle giocate degli altri. Come è stato nell’inizio di questa competizione che ci sono venuti a mancare calciatori fondamentali come Osimhen, mi aspetto la stessa disponibilità e qualità di chi ha giocato meno per andare a sostituire. Se riesci a mettere 20 punti di dfferenza da un avversario nei quarti di finale di Champions è segno che hai dei valori, te lo sei meritato e i valori vanno portati in campo. Elmas ha giocato poco perchè si gioca in 11 e ho fatto altre scelte ma meriterebbe di giocare sempre, stasera ci sarà. Abbraccio con Pioli? Molti allenatori li stimo per quello che hanno fatto e per la conoscenza della qualità del loro lavoro e lui è uno di questi”. NapoliMagazine

