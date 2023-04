Portieri da Champions League, classifica dei migliori rimasti

Terminata la pausa per le nazionali, riprendono le principali competizioni per club in tutta Europa. Gli occhi sono tutti puntati sui quarti di Champions League, dove le migliori otto formazioni si sfideranno per andare in semifinale. Tra queste anche tre italiane: Napoli e Napoli, che si affronteranno in un derby italiano e l’Inter, contro il Benfica. A far la differenza in questa delicata fase della coppa europea

saranno sicuramente i portieri, sempre più protagonisti anche in Champions. Ecco, dunque, i migliori portieri in Europa e i pronostici con le quote Champions su chi passerà il turno.

Tra tutte e quattro le sfide, la più attesa ed emozionante sarà quella tra City e Bayern, due delle principali favorite alla vittoria nelle quote Champions. Guardiola incontrerà la sua ex squadra, il Bayern Monaco, dove ha passato tre stagioni, dal 2013 al 2016. Nella sua esperienza in Germania, Pep ha vinto tre campionati e due coppe di Germania, fallendo però in Champions. Con il City, invece, ha raggiunto la finale nel 2021, perdendo contro il Chelsea per 1 a 0. Quest’anno, però, il Manchester è la vera squadra da battere, con un ritmo impressionante sia in Premier che in coppa. Agli ottavi di finale il City si è sbarazzato facilmente del Lipsia, vincendo al ritorno 7 a 0, mentre il Bayern Monaco ha superato il PSG. I tedeschi, nonostante alcune prestazioni altalenanti in campionato, in Champions sembrano non avere punti deboli. Otto partite giocate e otto vittorie, con sole due reti subite. A far la differenza per entrambe le formazioni sono stati proprio i portieri, Ederson

e Sommer, chiamato a sostituire Neuer infortunato. Il portiere brasiliano ha subito solo due reti in Champions, mentre in campionato 26, con ben 14 clean sheet all’attivo. Sommer, invece, sta sostituendo non senza problemi Neuer e in stagione ha già incassato 30 reti tra campionato e coppa.

La seconda sfida da non perdere in questi quarti è quella tra Napoli e Milan, che per la prima volta si affrontano in Champions League. Il Napoli ha raggiunto i quarti dopo una fase a gironi perfetta, con cinque vittorie e una sola sconfitta. A pochi punti dalla vittoria matematica dello scudetto, Spalletti può concentrare molte energie fisiche e mentali in Champions, per raggiungere una semifinale europea che manca ormai da troppo tempo. Il Milan, invece, ha vissuto una stagione di alti e bassi, soprattutto in campionato, mentre in Champions è riuscita a passare i gironi e poi a battere il Tottenham agli ottavi. Gli uomini di Pioli potranno fare affidamento di nuovo al proprio numero uno, Maignan, tornato a coprire i pali della propria porta dopo diversi mesi. Dopo aver perso i mondiali a dicembre, Maignan vuole riprendere la propria stagione come l’aveva terminata lo scorso anno, ovvero vincendo. Considerato tra i migliori cinque portieri in circolazione, quest’anno ha subito 16 reti in 15 partite, ma nelle ultime uscite con lui il Milan ha più sicurezza in difesa. In questa sfida per i bookmaker le quote Champions vedono favorito il Napoli, con l’andata che si giocherà a San Siro.

La terza ed ultima italiana in Champions è l’Inter di Simone Inzaghi, sempre più in discussione sulla panchina nerazzurra. La formazione di Milano, terza in Serie A, arriva a questa sfida dopo non pochi problemi, dovuti soprattutto alle tante sconfitte degli ultimi mesi. L’Inter ha perso infatti dieci gara in campionato, cosa che non accadeva da più di quindici anni. La Champions League è l’occasione perfetta per riscattare una stagione al di sotto delle aspettative e l’avversario è assolutamente alla portata. Il Benfica, inserito nello stesso girone di Juventus e PSG, si è qualificato al primo posto ai gironi, superando gli ottavi battendo il Brugge. Tra tutte le avversarie disponibili, i portoghesi sembrano quelli più facili da affrontare, ma non possono essere sottovalutati. Per l’Inter la differenza in Champions spesso l’ha fatta la difesa ed il portiere titolare, Onana, che ormai ha preso il posto di Handanovic tra i pali. Il numero uno camerunense ha chiuso ben sette gare in campionato senza subire reti, mentre in Champions ne ha incassate sette in otto gare. Contro il Benfica i bookmaker danno come favorita nelle quote Champions l’Inter a 3,50.

Il quarto ed ultimo incontro sarà invece tra i campioni d’Europa in carica del Real Madrid ed il Chelsea, campione nel 2021. I blancos arrivano a questa importante sfida dopo aver battuto in semifinale il Barcellona e raggiunto così la finale di Coppa del Re. In campionato, invece, la stagione del Real è ormai compromessa, con i rivali blaugrana ad oltre 12 punti di vantaggio. La Champions League, però, è un’altra cosa e per la squadra più titolata al mondo è il palcoscenico perfetto per riscattare questa stagione. L’avversario sarà il Chelsea di Lampard, arrivato all’improvviso a sostituire Potter, che a sua volta aveva sostituito lo scorso autunno Tuchel, ora al Bayern Monaco. Per i londinesi, dopo un anno di acquisti sfrenati e colpi di mercato fuori di testa, il 2023 è iniziato malissimo. In Premier i blues sono undicesimi, a 11 punti di distanza dalla zona Europa League e ormai fuori dai giochi. Solo due le vittorie nelle ultime cinque partite, oltre alle sconfitte in FA Cup e

League Cup, entrambe contro il City. L’unica prospettiva per continuare a dare un senso alla stagione è vincere in Champions, ma l’avversario è tra i più temibili. Il Real, infatti, può vantare tra i pali uno dei portieri più forti e solidi al mondo, capace nell’ultima finale di Champions di salvare più di una volta il risultato. Courtois, che deve ancora compiere 31 anni, ha già vinto tantissimi trofei e sarà uno dei

grandi ex di questa sfida. Con il Chelsea ha trionfato, da protagonista, due volte in Premier League, mentre in Europa può vantare una Champions, un’Europa League e due Supercoppa Uefa. In questo incontro i pronostici sono tutti a favore dei Galacticos, dati a 1,75 nella sfida di andata nelle quote Champions.

I quarti di finale di Champions League saranno sfide molto interessanti ed equilibrate, con otto squadre a giocarsi quattro posti in semifinale. Tra queste ben tre sono italiane e una tra Napoli e Milan arriverà sicuramente tra le prime quattro. Nonostante le difficoltà incontrate in campionato, il Real Madrid e il Manchester City restano le favorite, con Napoli e Bayern come possibili outsider. A fare la differenza, oltre ai tanti attaccanti, saranno sicuramente le difese e i portieri, mai così determinanti come quest’anno.

La redazione