Padovano: “Gli azzurri hanno le carte in regola per arrivare in fondo”

Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano, su Radio Marte: “Le grandi squadre sono tali perchè sopperiscono alle assenze, chiaramente con Osimhen il Napoli è un’altra cosa, ma chi giocherà si farà trovare pronto. Il ko subito in campionato con il Milan servirà agli azzurri per non abbassare la guardia, in una competizione come la Champions che ora è arrivata alle fasi decisive. Gli azzurri hanno le carte in regola non solo per passare il turno, ma anche per arrivare fino in fondo. La cosa che mi ha colpito è l’autostima dei calciatori, secondo me possono battere chiunque. La sconfitta con i rossoneri va vista assolutamente come un incidente di percorso. La festa scudetto? Posso solo immaginarla e sono contentissimo che il Napoli abbia ormai il tricolore in tasca, con i dovuti scongiuri vanno fatti i complimenti alla società, che ha il merito maggiore, poi i giocatori ed il tecnico ci hanno messo del loro: vedere il Napoli giocare è davvero meraviglioso, bravissimo Spalletti che come tecnico è cresciuto moltissimo, ha saputo inculcare ai suoi gioco e mentalità.”

