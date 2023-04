Orsi: “Il Napoli giocherà palla a terra con Raspadori al centro”

Nando Orsi, ex portiere e opinionista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” condotto da Gianluca Gifuni. «Io credo che domani giocherà Raspadori al centro, Kvara a sinistra e a destra uno tra Lozano e Politano. Anche perché non vedo le ragioni per le quali Spalletti dovrebbe cambiare. Non vedo la differenza tattica. Chiaramente il Napoli dovrà giocare palla a terra. È possibile che Lozano e Raspadori possano interscambiarsi anche perché Raspadori ha la testa per giocare esternamente e non dare punti di riferimento. Per evitare che Lobotka venga ingabbiato Spalletti potrebbe abbassare Anguissa in fase di possesso palla. Ma non credo che riesca sempre il giochetto di ingabbiare Lobotka. Per me il Napoli giocherà e non gestirà perché si tratta di 180 minuti. Il Napoli fisicamente non sta benissimo, Kvara non è al 100% poi speriamo trovi la partita buona. Dunque con Osimhen davanti tu hai un punto di riferimento. Non essendoci e giocando palla a terra con azioni manovrate la cosa può diventare più complicata»

Factory della Comunicazione