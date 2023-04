De Biasi: “Proprio stasera Osimhen non doveva mancare”

Gianni De Biasi, ct dell’Azerbaigian, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano, su Radio Marte: “Chiaramente Spalletti fa bene a sdrammatizzare l’assenza di Osimhen, giocatore formidabile, straordinario che ha fisicità e qualità, gioco aereo, un attaccante che non doveva mancare in una gara come quella di stasera. Il Napoli ha però una rosa validissima, l’assenza sarà pesante ma chi andrà in campo darà il massimo. Peccato per Simeone, poteva essere una buona alternativa. Se Raspadori sarà al top può dare un contributo importante alla causa, con la sua tecnica, la sua imprevedibilità. Lo 0-4 in campionato sarà servito, il Napoli ha perso pochissimo in questa stagione, la squadra ha organizzazione di gioco che ha dato soddisfazione a tutti, il ko tornerà utile per affrontare il Milan in maniera ancora più attenta in chiave tattica. La gara è spigolosa, gli azzurri conoscono l’avversario, sanno in che modo può impensierire e come evitare che ciò avvenga. Lo scudetto del Napoli? La scorsa estate nessuno dei tifosi partenopei avrebbe potuto immaginarlo, nemmeno io sinceramente, ma dopo le prime dieci partite ci si è resi conto che la squadra aveva il giusto clima attorno, è stata come una palla di neve diventata valanga. Il Napoli sta andando meritando la vittoria del campionato, vincerà in fretta e speriamo possa arrivare più in alto possibile in Europa. Lo spero per gli azzurri, così come in ogni caso per il nostro calcio mi auguro che una squadra italiana possa tornare a vincere la Champions”.

