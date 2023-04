CdS – Spalletti spiazza tutti e sceglie il suo falso nueve

E’ emergenza in attacco per il Napoli nel momento cruciale della stagione. Osimhen non è riuscito a recuperare per la gara di stasera contro il Milan per i quarti di Champions League, e Simeone è fuori per infortunio, così come Raspdori non è al massimo della forma. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, mister Spalletti avrebbe scelto il suo falso nueve. “Luciano Spalletti spiazza tutti per quanto riguarda il ruolo di punta centrale o meglio di falso nueve viste le caratteristiche degli interpreti. Il tecnico infatti pare avrebbe scelto il macedone Eljif Elmas per ricoprire quel ruolo dal primo minuto. Per l’ex Fenerbahce si tratterebbe della prima volta in carriera in quella posizione di campo”.

Factory della Comunicazione