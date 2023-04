CdS – Si accorciano i tempi di ripresa per il Cholito

Stasera non potrà esserci contro il Milan a San Siro, così come non ci sarà nemmeno per la gara di ritorno dei quarti di finale al Maradona, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio che ha riguardato Giovanni Simeone dovrebbe risolversi in tempi meno tragici di quelli previsti. “E ciò significa che dovrà stare fuori più o meno una ventina giorni. Forse qualcosa in meno, ma come sempre dipende tutto dalla reazione individuale. Fatto sta che il primo obiettivo è recuperarlo per la partita di campionato con la Salernitana in programma il 29 aprile a Fuorigrotta. Non è un infortunio tale da costringerlo a stare fuori per un periodo eccessivamente lungo: stando alle prime previsioni, il Cholito salterà di certo le due di Champions con il Milan e poi le partite di campionato con il Verona in casa (sabato) e con la Juve a Torino (23 aprile). La prima data possibile per rivederlo all’opera, insomma, è sabato 29 aprile: Napoli-Salernitana. La speranza è questa. Al massimo Udinese-Napoli del 3 maggio”.

Factory della Comunicazione