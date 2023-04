Garlando, giorn. Gazzetta: “Mi aspetto una partita tattica ma non noiosa”

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Il fascino di questa vigilia è legato anche ai tanti dubbi che ci sono, difficile pronosticare come verranno sciolti. Lo 0-4 in campionato ha forse incrinato qualche certezza del Napoli e potrebbe aver ammorbidito il Milan, di certo l’assenza di Osimhen pesa, perché il Napoli perde la profondità che è forse la sua arma migliore, Spalletti dovrà essere bravissimo a riscrivere il copione. Il Napoli è stato bravo a rialzarsi subito contro il Lecce, anche se fisicamente il Milan, pur pareggiando con l’Empoli, mi è sembrato più in forma degli azzurri. Tuttavia in una cornice come San Siro e in una gara di Champions la testa tira fuori delle energie che il corpo non sa di avere. Lo schema perfetto che Pioli ha trovato al Maradona potrebbe non essere sufficiente, perché non troverà lo stesso Napoli. Tatticamente con Raspadori o con Elmas falso nueve avrà meno punti di riferimento e la squadra di Spalletti magari sarà più imprevedibile. Sono curioso di capire cosa ha studiato il tecnico del Napoli per uscire fuori dalla gabbia che preparerà Pioli e viceversa. Mi aspetto una gara molto tattica ma non per forza noiosa, anzi“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com