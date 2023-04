Fedele: “Qualcosa non va nelle gambe purtroppo non solo in uno ma in più azzurri”

Enrico Fedele, dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Forza Napoli Sempre. «Al di là dei risultati, nell’ultima giornata di campionato ho visto meglio il Milan che il Napoli. Il Napoli è stato sovrastato da un punto di vista fisico dal Lecce, basti pensare che sette seconde palle su dieci sono state ad appannaggio del Lecce. Qualcosa non va nelle gambe purtroppo non solo in uno ma in più azzurri. Il Milan con l’Empoli per 60’ ha giocato senza attaccanti, il Napoli ha giocato senza l’attaccante più importante. I rossoneri però hanno fatto un assalto finale, facendo di più degli azzurri in proporzione. Questo mi preoccupa e rende, per me, il Napoli non più favorito. Ora il passaggio in semifinale è al 50% del Napoli e al 50% del Milan. Osimhen secondo me non gioca, non può giocare e se è così non deve andare neanche in panchina. Raspadori non ha brillato, però insieme a Kvaratskhelia è stato il protagonista di 4 vittorie nel girone di andata, quindi c’è fiducia… Altre soluzioni davanti? Non so se giocherà Politano o Lozano, se dovesse giocare il messicano forse Hernandez sarebbe più prudente. Il Napoli senza Osimhen perde l’alternativa a palla lunga, e visto che il regista verrà francobollato, come accadrà mercoledì con Bennacer su Lobotka, a questo punto gli altri due centrocampisti dovrebbero darsi una mossa in più e fare qualcosa di diverso, dando una maggiore mano in costruzione. Senza Osimhen bisogna sviluppare la manovra con possesso palla e triangoli, senza andare negli spazi. Non sarà facile, ma poi c’è la gara di ritorno al “Maradona”, altrettanto importante».

