Zanini: “Venti punti sono anche demerito delle inseguitrici”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Zanini, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Verona e Juventus. Le sue dichiarazioni in merito al Napoli e alla prossima sfida Champions:

Napoli primo meritatamente? “Assolutamente, anche se tendo a considerare i demeriti delle inseguitrici. Il divario di venti punti è abbastanza singolare, troppi anche per una squadra fortissima come il Napoli”.

Il prossimo impegno contro gli azzurri ultima chiamata per la salvezza del Verona? “Penso di sì. Probabilmente gli scaligeri subiscono alcune situazioni che li hanno danneggiati, come la vittoria dello Spezia contro l’Inter. Andranno recuperati sei punti in molte partite. Il calendario, però, riserva gare che saranno molto complicate, come il prossimo impegno contro gli azzurri”.

Crede che Spalletti possa lasciare Napoli a fine stagione? “E’ una domanda a cui non saprei rispondere. Spalletti credo sia arrivato al massimo apice dei risultati in terra partenopea, ripetersi sarebbe dunque complicato. Andrà attesa quella che sarà la strategia nella prossima stagione, considerando dunque quella che potrà essere la rosa a disposizione di Luciano il prossimo anno, e gli obiettivi che ne verranno”.

Le prestazioni sottotono di Lobotka, nelle ultime gare, sono attribuibili ad un calo fisico di Anguissa? “E’ un campionato molto lungo, e quando si arriva alla fine si può essere un po’ contratti. La coppia tra i due centrocampisti è stata straordinaria, ed ha raccolto risultati importantissimi in stagione. Lobotka è un giocatore prezioso per gli azzurri, ed un valore aggiunto per la squadra. Ricaricare le batterie, però, è comprensibile in questa fase della stagione”.

Lobotka miglior metronomo della Serie A? “Mi piacciono molto anche i centrocampisti del Milan, ma devo ammettere che lo slovacco è un giocatore completo che a me piace tantissimo. È cresciuto tanto sotto la guida di Spalletti, capace di favorire la crescita di molti altri azzurri”.

Pronostico della gara di Champions tra Napoli e Milan? “Credo che il Milan debba spingere molto in casa, perché il ritorno al Maradona, dopo il tracollo dei partenopei, sarà molto diverso rispetto alla sfida di campionato. Sarà una partita incredibile, uno spettacolo meraviglioso che aspettiamo tutti”.