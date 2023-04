Tina, giorn.: “Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo a scopo precauzionale”

Pasquale Tina, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. «Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo a scopo precauzionale, o almeno così ci risulta e dunque non dovrebbero esserci problemi per l’utilizzo a Milano. Provenendo da un lungo infortunio, l’attaccante ex Sassuolo ha effettuato un lavoro specifico per cautela. Domani dovrebbe lavorare in gruppo. Osimhen, come è noto, ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Non avendo ancora effettuato un allenamento o almeno parte di esso col gruppo la sua presenza con il Milan resta in dubbio. Domani provino decisivo per capire se potrà almeno essere convocato e quindi arruolabile almeno per la panchina. Simeone è ovviamente fuori causa».

