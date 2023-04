Osimhen, per lui nuovi esami domani mattina

Ovvio che, vista la situazione degli altri due attaccanti, Simeone out e Raspadori non ancora al 100%, il suo eventuale impiego tenga un po’ tutti son il fiato sospeso, ma il Napoli non rischierà Osimhen. Per lui previsti esami trumentali domani mattina. Su Gazzetta.it si legge:

Factory della Comunicazione

“Stamane Victor Osimhen ha svolto ancora una volta lavoro differenziato, in palestra e poi in campo. Il nigeriano spinge per rientrare mercoledì a Milano, ma tecnico, medici e società hanno deciso che giocherà solo se non correrà rischi di ricaduta per il suo adduttore sinistro. Martedì mattina sarà sottoposto a nuovi esami e solo dopo si deciderà se aggregarlo alla trasferta di Milano. E comunque ancora non si è mai allenato in gruppo dal suo rientro a fine marzo dalla nazionale. Per questo una sua presenza nella sfida dei quarti di andata diventa sempre più improbabile.”