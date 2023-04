Orsi: “Napoli, la Champions è un sogno che va coltivato, ma l’appuntamento con la storia è un altro”

L’ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21. «Il Napoli è sfavorito col Milan in Champions? Una premessa è d’obbligo. L’appuntamento dell’anno è la matematica vittoria dello scudetto, la doppia partita col Milan è solo un meraviglioso sogno che il Napoli sta coltivando sperando che diventi realtà. A Milano deve andare a giocare senza paura, non ha niente da perdere, come il Milan del resto. Con Osimhen in campo cambierebbe qualcosa, ma non so se varrà la pena di rischiarlo. Lo farei giocare solo se stesse bene al 100%, altrimenti si rischia di perderlo per più tempo.

Avete visto cosa sta succedendo a Immobile? Per affrettarne il rientro la Lazio lo ha perso per più partite e ancora non sta bene. Del resto la qualificazione alle semifinali si gioca in 180′, magari a Milano il Napoli riesce a fare comunque una buona partita e poi si gioca la qualificazione al ritorno con Osimhen in condizione.

Come sta il Napoli? Non benissimo, l’ho visto anche a Lecce un po’ sulle gambe, ma ci sta un calo dopo aver garantito un’intensità pazzesca per tutta la stagione. L’ho notato soprattutto nei giocatori più importanti, vedo un po’ stanchi Lobotka e Kvaratskhelia, Anguissa è compassato. Forse anche i tanti punti di distanza incidono, un po’ inconsciamente la squadra si è adagiata. Però ha vinto a Lecce una gara fondamentale, se faceva 1-1 mentalmente andava ad affrontare il Milan non con la giusta autostima, quella che invece può avergli restituito la vittoria a Lecce. Queste due gare di andata e ritorno di Champions devono restare un bellissimo sogno, non serva rovinare quanto di bello e meraviglioso ha fatto il Napoli dall’inizio del campionato sino ad adesso»