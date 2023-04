La Repubblica – Milan-Napoli, Osimhen spinge per esserci! Intanto Spalletti prova Kvara da falso nueve

Cercasi centravanti per la sfida di San Siro, scrive Repubblica perché il penultimo allenamento del Napoli alla vigilia ha accentuato i dubbi di Luciano Spalletti, invece di risolverli. Osimhen si è infatti limitato al lavoro individuale, in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie ed è sicuramente out. Raspadori ha invece svolto per motivi precauzionali lavoro individuale in campo. In gruppo non c’è dunque per ora nemmeno una punta e nel ruolo si è dovuto adattare in attesa di sviluppi Kvaratskhelia.

Factory della Comunicazione

Il rebus resterà in piedi fino a domani prima dei convocati: Osimhen lotterà fino alla fine per esserci e non si è affatto rassegnato. Nelle prossime ore lo attende un nuovo consulto medico almeno per la convocazione.