A. Savino, ex allenatore azzurro: “Non sarà la stessa gara vista al Maradona, sarà diverso”

L’allenatore ed ex azzurro Alberto Savino è intervenuto a Ottochannel: «Milan-Napoli? Non penso che il Milan possa fare la stessa gara di Napoli, dove ha atteso l’avversario ed è ripartito velocemente. A Milano sarà diverso, penso che debba giocare di più con la palla e con un baricentro più alto. E credo che gli azzurri concederanno meno spazi. A Napoli i rossoneri erano molto bassi e hanno punto gli azzurri nei momenti clou della gara. Per ogni palla persa al “Maradona” da Lobotka e compagni, i rossoneri sono ripartiti benissimo riuscendo a segnare quasi sempre. Con 5 ripartenze hanno segnato 4 gol, più la grande occasione di Giroud. Vado controcorrente, per me il Milan è stato soprattutto bravo a essere cinico. Il Napoli ha cercato di giocare come al solito ma non c’è riuscito, perché ha avuto una intensità scarsa, poca determinazione e un ritmo più basso del solito. Non è mai riuscito a recuperare palla aggredendo alto come ci ha spesso abituati in questa stagione. Il gol di Saelamakers è simbolico in questo senso. A Milano mi aspetto un match diverso, anche se gli azzurri sono in calo. Partendo dal presupposto che ci ha abituato sin troppo bene in questa stagione, in questo momento il Napoli sta soffrendo sotto l’aspetto fisico e tecnico e sta patendo qualche infortunio di troppo. Perdere Osimhen in questa fase significa perdere forza in attacco e alternativa di gioco al palleggio. Victor da solo mette in apprensione le difese avversarie, invece senza di lui gli attaccanti non sono sostenuti a dovere dal centrocampo che appare un po’ in riserva».

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Ottochannel