Brahim Diaz sul Napoli: “E’ forte, ma lo è anche il Milan”

Intervistato da Carlo Pellegatti per Starcasinò, il trequartista del Milan, Brahim Diaz, ha parlato anche della doppia sfida Champions al Napoli. L’intervista attraverso TMW:

Sul fascino della Champions: “Quando ero piccolo era incredibile vedere una partita di Champions. Ora posso giocarla. E farlo in club storico come il Milan è molto bello“.

Su un gol chiave: “Tutti i gol sono importanti: forse uno che potrei scegliere è quello contro la Juventus, molto bello. Chi segna, segna. Io voglio solo aiutare la squadra a vincere“.

Sul Napoli: “Hanno una squadra forte e lo stanno dimostrando in Italia e in Europa. Tecnicamente sono forti, ma lo siamo anche noi. È importante il fatto che ci conosciamo, è equilibrata come partita. Una qualità per metterli in difficoltà? Ce ne sono tante. Una è quella di avere il controllo della palla durante la partita perché non sono abituati senza“.

Sull’esperienza in rossonero: “Il Milan ha migliorato le mie caratteristiche. Sono cresciuto tanto qui e devo ancora crescere“.

Sul fatto che non ci sia più la regola del gol in trasferta: “È cambiato. Ma penso sia meglio così. Devi essere più attento e più concentrato. Le partite comunque sono simili, devi dare sempre il 100%“.

Un voto per vincere la Champions: “Non lo so, dobbiamo pensare partita per partita. Tra un mese lo dico se posso fare qualcosa (sorride, ndr)“.