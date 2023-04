Osimhen: “Impressionato dai tifosi del Napoli, mai visto niente del genere”

Victor Osimhen ha parlato dei tifosi del Napoli a France Football. Impressionato da quanto nel capoluogo partenopeo si viva per il calcio:

«Arrivare a Napoli è stato come cambiare mondo. I fan, non li avevo mai visti, vivono per questo club, corpo e anima. Al mio arrivo in aeroporto, rimasi impressionato. Nello spogliatoio chiesi a Dries (Mertens) e (Kalidou) Koulibaly se quello che avevo appena vissuto era reale. Mi risposero in coro che non avevo ancora visto nulla. A volte ci sentiamo come se stessimo volando, i nostri fan hanno molto a che fare con questo. L’energia che trasmettono alla squadra, quello che sta succedendo qui da qualche mese, l’eredità di Maradona… Si sente tutto questo. A volte la tua auto viene circondata, sì. La gente ti vuole tutto per loro. Questo è… impressionante e, a volte, vorresti poter fare questa o quella cosa senza essere scortato. Ma non mi pesa. Vogliono solo darti affetto. Allo stadio sono incredibili e ci aiutano. In verità, quello che mi succede è incredibile. Spero che i fan siano felici come me, come noi. Tutto l’ambiente merita questa felicità. Sono quelli che mi hanno offerto la fiducia di cui un giovane giocatore ha bisogno per esplodere veramente”