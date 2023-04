Agostini, doppio ex: “In Champions sarà un altro Napoli”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il ‘Condor’ Massimo Agostini, ex attaccante di Milan e Napoli: “Il Napoli ha dimostrato che la sconfitta con il Milan non ha lasciato nessun segno. Viaggia con tranquillità al primo posto e può programmare la settimana in campionato e Champions. A Lecce ha dimostrato di essere tornata la squadra che gioca il suo calcio, magari è meno propositivo ma è cinico. Anche lo 0-0 del Milan dimostra che c’è tensione per programmare il finale di campionato e la sfida in Champions col Napoli, il loro cammino è più complicato. Mentre nel Napoli credo che Spalletti ha riportato la giusta tranquillità alla squadra, anche se a Lecce non era facile. Credo che il Napoli abbia ripreso il suo cammino senza nessun problema.

Assenza di Osimhen? Oggi fa molto più rumore perché Raspadori ha avuto dei problemini. Simeone ha giocato poco e quando ti ritrovi a giocare titolare per dimostrare il tuo valore alle volte puoi avere dei problemi. L’assenza di Osimhen in questo modo viene ancora più amplificata, ma le alternative di Spalletti sono comunque importanti. Io non mi preoccuperei tanto, il Napoli ha fisionomia bene impostata, anche una sconfitta pesante con il Milan non scalfirà le sicurezze della squadra. Credo che mercoledì prossimo vedremo un Napoli diverso da quello che ha perso 4-0 in casa”.