Schwoch, ex Napoli: “Spalletti sa toccare le corde giuste e tenere la squadra sul pezzo”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Osimhen manca molto al Napoli? Beh certo, i numeri non mentono mai, è indispensabile e il gioco del Napoli si è molto adattato alle caratteristiche del calciatore, migliorato molto con il lavoro di Spalletti. Senza il nigeriano, in ogni caso, il Napoli ha fatto bene e continuerà a fare bene, ma mi auguro che mercoledì in Champions contro il Milan possa esserci, per quanto ovviamente non andrebbe rischiato se non ha recuperato completamente. Come sta il Lecce? L’ho visto dal vivo ad Empoli e ho notato una squadra in chiara difficoltà, lo provano le cinque sconfitte consecutive senza segnare, anche ad Empoli non hanno costruito niente in attacco. Però la gara è insidiosa, perché il Lecce in casa si fa rispettare e avrà motivazioni a mille contro il Napoli. Non dimentichiamo che proprio il Lacce ha pareggiato a Napoli, gioca bene ma vive un momento negativo. Attenzione però che i periodi del genere possano finire da un momento all’altro. In questo senso anche un pari contro il Napoli sarebbe per loro un ottimo risultato. Gli azzurri anche con qualche cambio di formazione sono nettamente più forti, però bisogna giocare nel modo giusto. Lo scudetto? Per me è già del Napoli, il campionato non può perderlo, non sono scaramantico ma sono sicuro, anche perché non vedo altre squadre in grado di fare un filotto di vittorie. La gara con il Lecce è molto importante? Mi aspetto il solito Napoli, c’è Spalletti che sa toccare le corde giuste e tenere la squadra sul pezzo. Ho molta fiducia in lui e anche nella reazione degli azzurri. La gara di Champions? Quella persa domenica scorsa contro il Milan è stata un caso, anche se il Napoli contro il Milan ha sofferto sempre, anche nella gara di Milano in campionato. Come caratteristiche, evidentemente, i rossoneri sanno come mettere in difficoltà gli azzurri, ma nella gara di domenica scorsa il Napoli ha sbagliato approccio»

