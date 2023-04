Napoli, da Osimhen a Kim: in 15 hanno superato i mille minuti. Il Grafico

È v ero: tutto è relativo. E 3219 minuti sono niente nella vita d’ognuno: ma incastrandoli in un recinto definito, otto mesi, e riempiendoli di saliscendi su una fascia, quella di destra, diventano un’impresa o semmai un sacrificio. E’ fatica che si accumula alla fatica, acido lattico che scorre dentro di sé, è stress o appannamento o qualcosa che ghermisce i muscoli: in sintesi è Stachanov o Robocop o un uomo bionico, all’anagrafe Giovanni Di Lorenzo. Mentre il mondo gira intorno ad un palla, lui ne rincorre una, dieci, cento, e poi accelera o rallenta, va di diagonale o dentro al campo, fa il difensore, il centrocampista e persino l’attaccante, stracciando i cronometri, che non gli mettono fretta ma neanche gliene tolgono. C’è un uomo solo al comando di queste statistiche che, come Grandi Fratelli, ti entrano nell’anima e pure nel tachimetro, perché poi ci sarebbe altro, tutto ciò ch’è stato percorso nella magia di questa stagione, per lasciarsi alle spalle ostilità e diffidenza. Però questa è tutta un’altra storia, che adesso affoga nelle lacrime di sudore di chi non si è mai tirato indietro, semmai ha trascinato gli altri a rendere sublime un anno teoricamente di transizione. A TUTTO GAS. La classifica della fatica è la fotografia parziale d’una squadra prossima alla perfezione, ricca di valori pure umani, priva di gelosie e di insofferenza, empatica e coraggiosamente proiettata nella gloria attraverso il sacrificio di chiunque: Kim Min-jae, nel suo rigore, ci ha infilato 3096 d’atletismo, solo 4′ in più di Lobotka, che in altezza e per fisicità gli è distante, ma che in realtà è prossimo a quel corazziere con il quale forma un tandem di sorprendente vitalità. Il Napoli è andato a mille all’ora, magari anche di più, ha scavato distanze siderali tra sé e quel macro universo che sta tentando di frenarlo, s’è goduto un Anguissa da spettacolo (2831), un Kvara delle meraviglie (2361) e si è persino potuto permettere d’accontentarsi che Osimhen (2267) fosse il nono in questa graduatoria sintetica e però sufficiente per costruirsi uno spaccato.

TURNOVER. Questo è un Napoli che il turnover se lo è spalmato a modo suo, lasciando che Spalletti – il proprio stratega – interpretasse nella modernità i cinque cambi; questo è un Napoli che ha cambiato pochissimo eppure tanto, s’è spogliato di sé a partita in corso, in realtà ha quindici titolari oltre i 1000′ e ne avrebbe sedici se Raspadori non fosse stato costretto ad arrendersi, almeno sino a Lecce, per un periodo più o meno lungo che gli ha sottratto opportunità ed anche quell’allegria che potrebbe ritrovare in Via del Mare, dove l’aria fa bene ai giovani.