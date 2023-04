Montefusco, ex azzurro: “Se il Napoli giocherà al 70% vincerà il match”

Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” condotto da Gianluca Gifuni. «La sconfitta di domenica scorsa può capitare. Anche se non si riesce a trovare una soluzione per spiegare cosa è successo. È capitato che tutta la squadra non ha giocato; ora si ritroveranno e supereranno questo passo falso. Certo che per me non avere un giocatore devastante come Osimhen può creare qualche problema. Condivido quello che ha detto Spalletti, cioè, “per fortuna si torna a giocare subito”, quindi domani col Lecce, così dimentichi quella brutta partita e basta. Secondo me se il Napoli giocherà al 70% vincerà il match. Quella col Milan è una partita da dimenticare perché il Napoli è troppo forte. Forse è più pericolosa la partita di domani, perché si gioca a pochi giorni dalla Champions, che quella di domenica scorsa. Domani non mi aspetto di vedere Raspadori al posto di Simeone perché ammazzeresti quest’ultimo. Perché, come caratteristiche, è lui il sostituto di Osimhen, perché è una vera punta. Attualmente Osimhen è determinante e non è più il giocatore di quando è stato assente ed il Napoli ha vinto tutte le partite. In questo momento Osimhen è insostituibile ed è l’unico a poterti far vincere le partite»

