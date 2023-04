Il doppio ex De Napoli su Napoli-Milan: “Agli azzurri manca Osimhen, vedo il Milan favorito senza il nigeriano”

Nando De Napoli, storico ex di Napoli e Milan, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8:

“Io come Anguissa? Un po’ sì anche se io somigliavo più a Desailly. Comunque lui sta facendo veramente molto bene al Napoli. Contro il Milan il Napoli a centrocampo è calato moltissimo, i rossoneri sono stati bravi a fermare il centrocampo azzurro. Penso che anche se si è persa una partita il campionato sia vicino. Ora però la mancanza di Osimhen è forte, è troppo importante per il Napoli. Questo con tutto il rispetto di Simeone e Raspadori.

Il Napoli non era al suo livello ma bisogna dare i meriti al Milan che ha giocato un’ottima partita. Si è visto un altro Napoli, è entrato in campo e si vedeva che dava più spazio, non c’era il solito pressing. Champions League? Per me senza Osimhen è favorito il Milan. Oggi il Napoli ha un giocatore importante fuori, se non lo recupera per me non è favorito.

In questo momento, rispetto a Simeone e Raspadori che sono ottimi giocatori, ho visto una squadra diversa senza Osimhen. Turnover? La squadra vincente in questo momento è quella, ora bisogna anche capire come giocare senza Osimhen. Baroni è un ragazzo in gamba, serio, molto professionale e sta facendo bene come allenatore. Il Lecce ha dato fastidio a tutte, anche le big. Vedremo come il Napoli andrà lì perché è un campo duro per tutti, la speranza è che si faccia una partita importante in vista della Champions”.