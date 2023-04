DAZN – Spalletti: “Osimhen vuole giocarle tutte, Di Lorenzo è una fortuna averlo”

Luciano Spalletti al termine della gara ai microfoni DAZN: “Ho ritrovato sostanza, perchè ho a che fare con calciatori che sanno cosa fare anche da soli. Questo è un campo difficile, una squadra che ha qualità, che sta bene in campo, non era facile, soprattutto dopo la sconfitta e con qualche “acciacchetto” fisico. Questo risultato ci dà la tranquillità per preparare le prossime. Simeone da vedere e valutare, non sappiamo ancora se sia una questione muscolare, mentre Osimhen le vorrebbe giocare tutte, ma in campo le situazioni devono essere valutate bene. Poteva farsi male, deve ricominciare a fare attività vera, mettere pressione ai muscoli. Lui ha roba in avanzo da tutte le parti, per noi diventa difficile senza di lui per la profondità e la fisicità, quando c’è lui per noi è più facile anche pressare, comunque Raspadori stasera ha fatto un buon primo tempo, cucito bene sui centrocampisti. Certo, qualche errore, era comunque una partita delicata, anche per loro. Ripeto, queste non sono partite di riempimento, era fondamentale, ci voleva carattere e stasera lo abbiamo avuto, per questo faccio i complimenti ai calciatori. Il capitano, la fascia gli ha dato ancora più responsabilità, Di Lorenzo è così, vederlo arrivare al campo è bellissimo, osservi i suoi comportamenti, gli atteggiamenti verso la squadra, il lavoro ed i compagni, lui è una fortuna avercelo”

