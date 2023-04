Sold out del settore ospiti per Lecce-Napoli, ci saranno anche gli Ultras azzurri

Domani sera il Napoli affronterà il Lecce allo Stadio Via del Mare per la 29esima giornata di campionato di Serie A. Gli azzurri dovranno riscattare la disfatta del Maradona, domenica sera, contro il Milan. E, dopo le proteste e le polemiche degli ultimi giorni, anche gli Ultras azzurri torneranno a sostenere la loro squadra, come riporta IL Mattino oggi. Tornano gli ultrà a Lecce. Sold out il settore ospiti dello stadio Via del Mare: tutti venduti i 1073 tagliandi destinati ai tifosi del Napoli ma in totale saranno almeno tremila i sostenitori azzurri presenti allo stadio in vari settori, residenti in Puglia e in varie regioni del Mezzogiorno. La vendita per i residenti in Campania è stata vietata negli altri settori dell’impianto pugliese dall’Osservatorio, perché la partita – al di là di quello che è successo domenica sera – viene considerata ad alto rischio. Già all’andata ci sono stati degli scontri, con due arresti tra i leccesi che avevano tentato di forzare un cordone di polizia. Motivo per cui l’attenzione sarà altissima anche se non ci sono precedenti tra le due tifoserie che fanno temere possibili incidenti: di sicuro, gli ultrà non sono gemellati tra di loro ma neppure le due tifoserie possono essere considerate “nemiche” secondo il gergo caro al mondo degli ultrà. C’è il fatto che la proprietà del Napoli sia la stessa di quella del Bari ma questo non incide sull’allerta. Improbabile, infatti, che i tifosi del Bari si possano infiltrare: non hanno buoni rapporti né con gli uni né con gli altri. La Polstrada sarà impegnata per i controlli sia sulla Napoli-Canosa che poi sull’Adriatica: prevista una vigilanza anche in vari autogrill, anche se non sono segnalati incroci potenzialmente pericolosi con altre tifoserie. Sotto questo aspetto, l’anticipo al venerdì per via della gara di Champions, agevola anche le attività di prevenzione.

Factory della Comunicazione