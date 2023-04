Rizzardi, ex calc.: “Non c’è squadra che ha più fame del Napoli in Europa”

Ivan Rizzardi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Tutti aspettiamo da tanto tempo questo scudetto. Il Napoli ha già avuto potenziali squadre per poter vincere, ma al di là della scaramanzia, questa volta siamo tutti convinti sia la volta buona. Vi dico di più: può arrivare anche qualcosa in più dello scudetto perché non c’è squadra più forte del Napoli in Europa, non c’è squadra che ha più fame del Napoli in Europa.

Marco Baroni già da calciatore comandava, era già un allenatore in campo.

E’ da mesi che il Napoli non sbaglia una partita, per cui il ko col Milan in campionato ci può stare. Nel calcio a volte è un bene perdere perché quando prendi una legnata poi ti rialzi più forte di prima. Il Napoli ha subito la possibilità di ripartire, prima a Lecce e poi contro il Milan spero che il Napoli farà le gare che tutti ci aspettiamo.

Più nessuno può contrastare il Napoli in campionato, si aspetta solo la data per festeggiare”.