Perillo, Rai: “Ricordo i tempi di Maradona, dove lo stadio era un tripudio di colori e di pace”

Antonello Perillo, giornalista, ha parlato ai microfoni di ! Football Club sulle frequenze di 1 Station Radio.

Quale è il suo pensiero riguardo alla polemica del tifo azzurro?

“Ho la speranza che le polemiche possano cessare, e che torni quella serenità che per tanti anni ha accompagnato il percorso del Napoli. Ricordo i tempi di Maradona, dove lo stadio era un tripudio di colori e di pace. Mi rendo conto che i tempi, ed i regolamenti, sono cambiati. Mi auguro che alla fine possa valere il buon senso, da una parte e dall’altra. Non comprendo perché i tifosi non vogliano attenersi alle regole, forse per non essere identificati, e ciò sarebbe triste. È un dato di fatto che i tifosi non vogliano compilare i moduli di cui si parla. Sono vicende che rischiano di macchiare una stagione straordinaria. Ormai non si parla d’altro. Anche dopo la sconfitta contro i rossoneri, ci si è concentrati principalmente sugli episodi del Maradona. Da amante della città, non posso che augurarmi una risoluzione delle vicissitudini. Anche l’organizzazione di quella che potrebbe essere la festa Scudetto pare essere diventato un problema. SI è detto che ci si vuole appropriare delle piazze, ma non ne comprendo il senso. È una vicenda che non mi piace, a me appassiona il calcio”