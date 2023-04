De Laurentiis al Sole 24 Ore spiega la sua scelta per Armani e il no ai fondi

Milano (ieri all’Assolombarda, al «Merger & Acquisition Summit del Sole 24 Ore e 4cLegal») c’è sempre un Aurelio De Laurentiis che parla, attacca (frontalmente), divaga, affonda, rivela, rifilando al calcio, ai suoi mondi, una serie di bacchettate che già la metà farebbero male. Dopo essersene stato defilato per un periodo imprecisato – sei mesi? – De Laurentiis ha rotto gli argini, s’è ritrovato pure cosparso dai fischi d’uno stadio, il Maradona , e in 24 ore, passando da Roma a Milano, ha versato tutte le riflessioni soffocate per un bel po’: la sintesi è una specie di riassunto delle puntate precedenti, ma anche un anticipo di quelle successive, con alcuni passaggi inediti e poi integrazioni sui suoi stessi pensieri, sempre in via di aggiornamento.

In ordine sparso,

Capitolo 1: i fondi, a cui è stato «sempre stato contrario perché di calcio non capiscono nulla».

Capitolo 2: i diritti d’immagine, un must dei suoi 19 anni, universo nel quale «grosse compagnie come Nike, Adidas e Puma foraggiavano i calciatori. Non ho avuto voglia di lavorare in un certo modo e allora ho contattato Giorgio Armani chiedendogli di prestarmi il marchio. L’anno prossimo triplicheremo il fatturato che facevamo con Robe di Kappa».

Capitolo 3, la tv, e un frase che avrà fatto venire l’orticaria ad un magnate come Murdoch: «Ad Unicredit avevo chiesto d’anticiparci un miliardo all’anno dando come garanzie le revenue e avevano accettato. Mi chiedevo spesso perché dobbiamo andare da Sky, che sono giovani e nascono dal cinema. Stanno chiudendo, l’hanno fatto in Germania. L’amministratore delegato della Serie A, De Siervo, mi diceva perché non ce la compriamo noi per un miliardo? Ma il problema più grosso è la pirateria. Avevamo 4,3 milioni di abbonati tra Sky e Mediaset, oggi con Dazn, Tim e Sky siamo appena a 1,9 milioni, ne abbiamo persi 2,4 per strada che in termini di fatturato è tanta roba». Fonte: CdS