De Giovanni, scrittore: “Caro biglietti? Lascerei le curve ad un prezzo consono”

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio: “Noi siamo geniali e autolesionisti: le due più grandi caratteristiche dei napoletani. Abbiamo un Napoli trionfante in campionato che nessuno avrebbe mai immaginato. Non nego motivazioni nella contestazione, ci tengo a sottolineare, ma chiunque eserciti la violenza è un delinquente, un criminale e come tale deve essere trattato dalle forze dell’ordine. Perché i tifosi ospiti possono tifare e i nostri no? Sembrerebbe che il materiale debba essere oggetto di una richiesta scritta. Per soddisfarla, bisogna essere abilitato a farlo, quindi avere la tessera del tifoso. Non c’è mai stato un modulo respinto. Devo credere che chi non porta questi materiali o non ha fatto richiesta o non ha i requisiti per farlo. Quando ci riferiamo al tifo organizzato ci riferiamo ad un universo in cui la stragrande maggioranza di persone civili che fanno sacrifici per stare dove sono. Il tifo organizzato ha un mondo variegato in cui ci sono gruppi che sono delinquenti. Caro biglietti? Lascerei le curve ad un prezzo consono”.

Factory della Comunicazione