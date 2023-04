Altamura spiega il passo indietro fatto dalla Curva A

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marcello Altamura, giornalista: “La Curva A fa un passo indietro e lancia un segnale positivo nei confronti del Napoli, giocando secondo le regole notificate dalla stessa società. Così nessuna delle due parti avrà alcuna scusante: se c’è un’accettazione secondo le regole, allora le bandiere potranno tornare a sventolare nelle curve. Speriamo che si sani questa frattura tra la tifoseria organizzata e la società. La regola resta restrittiva, però: la situazione è diventata un muro contro muro e questo non aiuta tutto l’ambiente. De Laurentiis non fa un passo indietro, anzi rincara la dose appena può. La situazione è complicata, ripeto. La Curva A in maniera intelligente ha fatto un passo per non stare fuori dalle regole e non dare scusanti all’altra parte. Sono perplesso, però, di come i tifosi ospiti riescano sempre ad entrare materiale anche fascista, come visto con i supporters della Lazio. Il Questore ora è spalle al muro dopo il gesto della Curva A. Lecce-Napoli? Si vedrà un Napoli ben diverso da quello visto domenica, ci sarà la reazione di orgoglio di una grande squadra che è ancora ferita. Sarà una partita importantissima, per capire se il Napoli ha avuto un buco o sta affrontando una vera voragine. In attacco mi aspetto Raspadori e Lozano, al posto di Simeone e Politano. Osimhen sta recuperando piano piano, speriamo di vederlo almeno in panchina per il 12 aprile in Champions. Poi qualche altro cambio sparso a Lecce me lo aspetto, come Elmas al posto di Zielinski. Col Milan, il polacco è stato tra i peggiori, quasi irritante. Ha giocato la sua peggior partita stagionale“.

