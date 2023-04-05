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Ufficiale – Gli arbitri della 29^ di serie A: Lazio/Juve a Di Bello

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma sabato 8 aprile.

 

SALERNITANA – INTER     Venerdì 07/04 h. 17.00

FABBRI

BRESMES – GALETTO

IV:      AYROLDI

VAR:     NASCA

AVAR:       LONGO S.

 

LECCE – NAPOLI     Venerdì 07/04 h. 19.00

MANGANIELLO

TEGONI – VECCHI

IV:      CAMPLONE

VAR:     MARINI

AVAR:       CHIFFI

 

MILAN – EMPOLI      Venerdì 07/04 h. 21.00

MARCENARO

MONDIN – DE MEO

IV:       RAPUANO

VAR:      VALERI

AVAR:       DI MARTINO

 

UDINESE – MONZA     h. 12.30

MASSIMI

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV:     MINELLI

VAR:     CHIFFI

AVAR:     GARIGLIO

 

FIORENTINA – SPEZIA     h. 14.30

DIONISI

TOLFO – GUALTIERI C.

IV:      MERAVIGLIA

VAR:     AURELIANO

AVAR:     MUTO

 

ATALANTA – BOLOGNA     h. 16.30

ORSATO

PRETI – AFFATATO

IV:     GUALTIERI M.

VAR:     MASSA

AVAR:      MAGGIONI

 

SAMPDORIA-CREMONESE     h. 16.30

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV:      MARCHETTI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     PAGANESSI

 

H. VERONA – SASSUOLO     h. 18.30

FOURNEAU

MELI – NIEDDA

IV:     PERENZONI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       VALERI

 

TORINO – ROMA     h. 18.30

COLOMBO

PASSERI – COSTANZO

IV:       MARIANI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      ABBATTISTA

 

LAZIO – JUVENTUS     h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BERCIGLI

IV:     GIUA

VAR:     IRRATI

AVAR:       ZUFFERLI

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