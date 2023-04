Saccone, prep. atl: “Osimhen potrebbe farcela per l’andata Champions”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: “Rientro Osimhen? L’entità della distrazione non è così grave, anche sentendo le parole del calciatore. Bisogna aspettare solo un altro pochettino e vedere l’effetto che faranno le terapie dello staff medico del Napoli. I medici azzurri sono di primo livello, molto farà la voglia del calciatore di rientrare quanto prima. Perdere 10 giorni di allenamento non è un dramma per uno col fisico di Osimhen, quindi sono fiducioso di rivederlo in campo già all’andata col Milan in Champions League. Ha una fascia muscolare diversa da quella degli altri, anche se è un generoso quando gioco e bisogna sempre prendere con le molle un suo rientro. Siamo su parametri molto buoni, ma Insigne recuperò in tempi record dopo un crociato: ognuno reagisce in un modo. Osimhen ha sempre recuperato bene dagli infortuni, in tempi celeri. Rientrerà per il ritorno nel peggiore dei casi, ma credo che possa tornare a disposizione quantomeno per la gara dell’andata di Champions. La Nazionale? Non credo Osimhen abbia avuto un volo di rientro comodo per Napoli, tra scali e tutto. Questo anche avrà inciso sulle sue condizioni. Un calo del Napoli col Milan? Anche dopo le sconfitte con Inter, Cremonese e Lazio se ne sono dette di ogni, poi il Napoli ha sempre reagito. Un attimo di distrazione ci può stare, sono sicuro che il Napoli abbia resettato già tutto e a Lecce si vedrà di nuovo il gruppo di sempre”.

