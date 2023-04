Possibile ritocco per KK77 ma non sulla parte economica

La Champions di Kvara è invece un mondo ancora da esplorare, con i primi passi esaltanti per il ragazzo arrivato da Tbilisi. Già l’esordio, in settembre, contro i vicecampioni d’Europa del Liverpool è stato stordente, per gli avversari. Perché KK77 ha puntato e superato più di una volta uno dei migliori terzini destri in circolazione: Alexander-Arnold. In quella magica sera, con il clamoroso 4-1 ai Reds, nacque il Napoli formato europeo. Sfrontato, giovane, brillante, amante del bel calcio. E con Osimhen, allora come oggi infortunato, è stata proprio la faccia di Kvaratskhelia l’immagine rimasta impressa agli osservatori internazionali. Poi per Khvicha sono arrivati anche i primi gol nel torneo, entrambi all’Ajax. Pure negli ottavi è stato protagonista: a Francoforte si è visto parare da Trapp il rigore tirato contro l’Eintracht, ma poi ha avuto una reazione da campione con un assist favoloso per Di Lorenzo.Tutte prestazioni che hanno fatto lievitare la valutazione dell’esterno offensivo del Napoli, preso da Cristiano Giuntoli l’estate scorsa per 11,5 milioni. Oggi si discute di cifre vicine ai cento milioni. Magari chiacchiere di mercato, ma diverse big europee sarebbero pronte a far follie per ingaggiarlo. De Laurentiis sorride sornione e risponde brusco sulla ipotesi di rinnovo («Ma quale adeguamento, non rompete le palle»). Il presidente non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello che ha già un contratto fino al 2027. Il ds Giuntoli, comunque, in accordo con l’agente del georgiano Mamuka Jugheli, si è dato appuntamento a fine stagione per verificare lo stato delle cose. Lo stesso agente è convinto, come il giocatore, che Napoli sia la città e il club ideale per la crescita ulteriore. Dunque non ci saranno tira e molla, ma è probabile che si concorderà una revisione del contratto che a quel punto avrà anche un prolungamento fino al 2028. Insomma una blindatura per continuare a sognare insieme. A cominciare da mercoledì prossimo a San Siro, dove in settembre Kvara fece ammattire la difesa rossonera. Fonte: Gazzetta

Factory della Comunicazione