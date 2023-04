Massimo Chiesa, ex arbitro, parla degli episodi di Juventus-Inter

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro: “Non è possibile una squalifica trasversale di Cuadrado, nonostante l’episodio di grave violenza in Juventus-Inter. In passato è successo, ma restano due tornei diversi: quindi il colombiano non rischia una maxi-squalifica anche in Serie A e di saltare un big match come Lazio-Juventus o Juventus-Napoli. Il suo gesto, però, resta da condannare e attendiamo di capire la portata della sanzione del Giudice Sportivo. L’esultanza di Lukaku? Sarebbe bastato un po’ di buon senso da parte dell’arbitro. Quando un calciatore viene bersagliato con cori razzisti, l’arbitro dovrebbe intervenire in favore del calciatore stesso. Poi a me l’esultanza in sé di Lukaku non è piaciuta e l’ho capita poco. Il giallo è automatico, per quanto abbia il massimo della comprensione. E’ ora di smetterla con questi cori razzisti, secondo me si va anche verso la chiusura della curva della Juventus. Non è mai bello, bisognerebbe fare un passo in avanti dal punto di vista culturale. Anche il referto di Massa può aiutare e aggravare la situazione già refertata dalla Procura in sede di indagine. Interverrei con uno e più turni di chiusura per la curva della Juventus, ripeto. E’ difficile ritenere questi personaggi come tifosi e vanno sanzionati. L’Italia non è un paese razzista, ma negli stadi bisogna intervenire con punizioni durissime. Manganiello in Lecce-Napoli? Arbitro molto affidabile, la sua designazione mi soddisfa e non lascia zone d’ombra. Sarà una gara difficile per lui, il Lecce giocherà dando tutto e il Napoli sarà chiamato a reagire. I nervi a fior di pelle non mancheranno, quindi Manganiello dovrà essere bravo a gestire gli animi di ambedue le squadre“.

