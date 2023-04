Damiani, pres. Lecce: “Napoli avversario peggiore per fare punti”

L’avvocato Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Lecce-Napoli? Mi aspetto una partita complicatissima contro una corazzata che ha dominato questo campionato. Devo dire che sono stato buon profeta: dopo l’1-1 dell’andata, che lasciò qualche malumore a Napoli, vi dissi che il Napoli era una squadra stratosferica. Sembravano parole di circostanze e invece il Napoli è stato dominatore, complimenti alla squadra, all’allenatore e a tutti per questo percorso fantastico. Incontrare gli azzurri sarà durissimo, la differenza dei valori è tale che per fare risultato col Napoli dobbiamo sperare di vedere in campo il miglior Lecce. Ma serve anche una seconda condizione, ovvero che una big come il Napoli incappi in una gara appannata. Preoccupato per le 5 sconfitte consecutive? Sì ma devo essere lucido nell’analisi, perchè sono state sconfitte diverse. A Firenze e con il Sassuolo abbiamo perso per due autogol sfortunati, per esempio, a Empoli invece abbiamo perso con merito. Incontriamo il peggior avversario possibile, per fare punti serve una giornata speciale. I gioiellini del Lecce saranno appetiti da molti? Abbiamo diversi talenti e sono contento del grande lavoro fatto dall’area tecnica, ma in questo momento penso che il tema mercato possa distrarre la squadra. Anzi temo che in passato questi ragazzi abbiano pagato queste distrazioni, perché si sono ritrovati improvvisamente sui palcoscenici importanti, sulle prime pagine, non essendo abituati a certe vetrine. In questo momento dobbiamo essere concentrati solo sull’obiettivo salvezza, che è un risultato per noi eccezionale. Poi mi fa piacere che molti dei miei ragazzi abbiano attirato le attenzioni delle big. Il Lecce Primavera è primo in classifica? Ne sono particolarmente felice e non è un caso, è una scelta precisa, anche perché siamo tra i pochi a destinare al vivaio un budget quasi uguale a quello della prima squadra, qualche volta rinunciando ad acquistare qualche elemento a favore del settore giovanile. In Milan-Napoli per chi tiferò? Sono amante del Sud e della mia terra, sono felice che il Napoli sta facendo questo percorso, sono orgoglioso che una squadra meridionale stia facendo così bene e quindi la risposta è scontata. Napoli e Lecce eccellenze del Sud? Fare calcio al Meridione è più complicato, farlo in modo sostenibile e con i numeri in ordine è ancora più complicato. Napoli e Lecce rappresentano due modi eccellenti di fare calcio con questi numeri virtuosi, grazie a gestioni illuminate. Il fatto che si possa fare impresa ad alto livello in questa maniera anche al Sud è una bella novità. A Lecce e a Napoli non vincono solo le idee ma anche organizzazione, struttura e managerialità“.

