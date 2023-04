Contro il Lecce possibile turnover, aspettando le decisioni per il gesto di Politano

Il Napoli affronterà venerdì 7 aprile il Lecce in trasferta, auspicando di dimenticare in fretta la disfatta del Maradona contro il Milan. In campo, molto probabilmente, Spalletti deciderà di schierare dal primo minuto qualcuno che non rientra nei “titolarissimi”, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Juan Jesus, Elmas e Lozano i possibili cambi per la sfida di venerdì a Lecce. Il Napoli ha lavorato anche ieri. Cambio di programma e via: squadra in campo per il secondo allenamento di una settimana quantomeno delicata, considerando che venerdì è in programma la trasferta di Lecce e mercoledì quella di Milano per il primo atto dei quarti di Champions con il Milan. Napoli on the road. E giocatori del Napoli che a conti fatti non smettono di viaggiare da un po’: i sedici nazionali hanno fatto avanti e indietro in giro per il mondo e la condizione psicofisica ne ha risentito: dal crollo di Kim – tanto per citare l’espressione utilizzata da Minjae nel suo sfogo post Corea-Uruguay -, alla lombalgia di Olivera e l’infortunio di Osimhen. Colpi durissimi. Colpi che la squadra ha inevitabilmente pagato e che anzi continua a scontare: Osi ha già saltato la sfida di campionato con i rossoneri, salterà il Lecce e proverà a recuperare in tempo per la coppa, mentre la situazione di Olivera sarà più chiara oggi. Attesa anche per la decisione relativa alla reazione di Politano agli insulti dei tifosi del Milan: la Procura federale ha aperto un’inchiesta”.

Factory della Comunicazione