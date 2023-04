Capuano: “La strategia comunicativa di De Laurentiis mi sorprende”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista: “De Laurentiis parla tanto, ma il calcio italiano poi resta un po’ sempre lo stesso. Non c’è un remare tutti dalla stessa parte. De Laurentiis è proprio uno di quelli più divisivi quando interviene nella Lega, che è il luogo dove si potrebbe decidere proprio qualcosa per il futuro del calcio italiano. Mi sorprende la sua strategia di comunicazione. In Italia è stato in silenzio mediatico per quasi tutta la stagione, adesso De Laurentiis è un fiume in piena e ha preso la ribalta. Da un certo punto di vista, non era ancora il momento di uscire con una questa dirompenza. Lo Scudetto è quasi al sicuro, ma serve ritrovare la tranquillità degli scorsi mesi per blindarlo. Ribaltamento della sentenza Juventus? Mi sorprenderei se fosse confermato il -15, così come se fosse cancellato del tutto. Ci sarà una soluzione di mezzo, presumibilmente. Ci sono delle criticità ancora che vanno modulate dalla Corte Federale. Tutto questo impatterà sulla tempistica della festa Scudetto del Napoli, ma va digerita senza fare troppi problemi. Tanto a Napoli si sta già festeggiando da qualche mese, quindi qualche settimana in più per la matematica non guasterà. Rosso a Lukaku e cori razzisti? Non mi aspetto un turno di chiusura alla curva della Juventus, ci sono ancora molte cose poche chiare e la Juventus stessa ha fatto un comunicato dove si impegnerà a riconoscere e a bandire i responsabili. Non c’è stato un fenomeno di massa tale da chiudere un settore. Poi starà agli ispettori della Procura federale. Sul rosso di Lukaku c’è poco da discutere sul poco giallo, visto che va a provocare i tifosi avversari. Si crea un cortocircuito, purtroppo. Lecce-Napoli? Il Napoli ha vissuto una serata anomala contro un avversario fortissimo e disperato, quindi ci può stare un passo falso. Mi aspetto già una reazione col Lecce“.

Factory della Comunicazione