Barbano (Cds) è con DeLa: “Strategie, non leggi speciali”

L’editoriale:

Factory della Comunicazione

“C ’è un passaggio nel ragionamento di Aurelio De Laurentiis che non si può non condividere: è inaccettabile che grandi aree di spazio pubblico vengano monopolizzate da gruppuscoli, che con una logica intimidatoria, e talvolta violenta, impongono la loro signoria. Per essere più chiari, è inaccettabile che gli ultrà ordinino ai tifosi di un’intera curva una protesta contro il presidente e aggrediscano chi rivendica il diritto di sostenere la squadra. Era già accaduto a Milano, il 29 ottobre scorso durante Inter-Sampdoria, quando i leader della Nord imposero lo svuotamento degli spalti per commemorare la morte del capo ultrà Vittorio Boiocchi, ucciso poche ore prima in un agguato. È in questo caso che la subalternità dello Stato a un’autorità non legittimata certifica la violazione di un basilare principio di legalità.