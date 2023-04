Alberella, prep. atl., parla del rientro di Osimhen e la sconfitta contro il Milan

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico: “Forzare il rientro di Osimhen? Senza conoscere i particolari, è difficile dare giudizi. Conoscendo l’etica e la qualità dello staff medico del Napoli, so bene che non verrà forzato alcun rientro del ragazzo. Osimhen tornerà quando non ci saranno rischi, poi sarà il campo a fornire le giuste risposte e a confermare che non ci sono pericoli di ricadute. Calo del Napoli contro il Milan? E’ stato più psicologico, che fisico. Il Milan ha voluto dimostrare a tutti di essere capace di poter battere gli azzurri, mettendo in campo un furore agonistico al di fuori della media. Questo ha inciso per il Napoli, che si è lasciato prendere in balia dei rossoneri. Se le nazionali hanno inciso? E’ ormai un alibi prendersela con le nazionali, soprattutto per squadre del livello del Napoli. Il rientro dalle nazionali o dalle coppe europee è un momento che mette in difficoltà sia una squadra come il Napoli che una come il Milan, che a sua volta ha avuto tanti calciatori in giro per il mondo. Semplicemente la sconfitta con i rossoneri è stata dovuta ad un approccio mentale diverso da parte degli azzurri, questo deve rappresentare un monito per il Napoli. L’impatto di Kim in Italia? Ho avuto la fortuna di conoscerlo molto presto. Ha una cultura del lavoro fuori dalla norma, oltre che un’umiltà pazzesca. Non mi meraviglio del suo impatto, ha ancora enormi margini di miglioramento. Con Spalletti può crescere a livello totale“.

