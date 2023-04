Agostinelli: “Il vantaggio psicologico che aveva il Napoli sul Milan è azzerato, ora si parte alla pari”

Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «

Come sta il Napoli? vince sempre anche quando perde una volta ti rode, anche quando pareggi. Effetti negativi dopo lo 0-4? La sconfitta non si assorbe mai bene, il Napoli però per quello che ha dimostrato la supera in 24 ore, sono convinto che vada a fare una grande partita al Lecce, anche se ogni partita va giocata ed è una storia a sé. Non c’è nessuna preoccupazione in questo senso, anche se il Lecce viene da un periodo negativo, con 5 sconfitte consecutive. Ci sarà da correre, ma in serie A c’è sempre da combattere. Gli azzurri dopo il ko con l’Inter hanno già dimostrato di reagire bene. Per lo scudetto vorrà dire che si festeggerà una domenica dopo, ma non ci sono problemi. Credo che Spalletti possa cambiare 2-3 calciatori per Lecce. Piuttosto in chiave Champions perdere in quel modo, alla vigilia della gara di coppa, ha messo da parte quell’autostima e quella sicurezza che il Napoli aveva. Il vantaggio psicologico che gli azzurri avevano prima della sconfitta è stato azzerato, ora si parte alla pari. La partita con il Lecce a me interessa non in chiave campionato, ma per capire se gli azzurri avranno un calo fisico e psicologico dopo aver tirato tanto la corda. C’è da capire se il Napoli farà un po’ di fatica o se tornerà subito a vincere con il Lecce. In passato, dopo i ko, è sempre accaduto, vedremo se sarà così anche venerdì».