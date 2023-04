Venerato: “Per Osimhen c’è anche l’interesse del Real Madrid”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Di seguito, un estratto:

Quali sono le condizioni di Victor Osimhen? “Fortunatamente la lesione è di primo grado. Più alto è il grado, infatti, e maggiori sono i giorni di stop. La diagnosi dovrebbe essere di circa quindici o venti giorni. Dunque, al di là delle dichiarazioni del calciatore, che proverà di tutto per tornare in campo quanto prima, da Castelvolturno trapela cautela. In primis non sono certi della guarigione clinica, inoltre, in caso non ci fosse guarigione completa, non si vorrebbe rischiare di forzare il giocatore ed incappare in una ricaduta. Non escludo che il calciatore possa anche presentarsi in panchina per l’impegno di Champions. Il lunedì di Pasquetta si deciderà, dunque, anzitutto per la convocazione, e soltanto successivamente se rischiare di schierarlo in campo”

Un mercato rovente per Osimhen? “Victor sta diventando oggetto di attenzione a livello internazionale, anche se molto dipenderà da quel che sarà il valzer delle panchine, cominciato con Tuchel, e probabilmente destinato a proseguire con Nagelsmann al Chelsea. Insieme a Leao, Osimhen è l’attaccante più richiesto. Oltre a Psg, Chelsea, United e Bayern, posso anticiparvi dell’interesse del Real Madrid. Gli anni passano per tutti, e l’età di Benzema impone delle riflessioni alla dirigenza dei Blancos. Perez ha individuato nel nigeriano un obiettivo, anche per rinnovare la rosa dei Merengues”

L’atteggiamento di de Laurentiis negli ultimi mesi potrebbe essere il preludio ad una cessione del club? “Non credo che in questo momento De Laurentiis stia pensando ad una cessione del Napoli. A maggior ragione dopo questi risultati. Ha tantissime offerte, e recentemente ha rifiutato una ricca proposta dagli States. I tempi per una cessione non sono maturi, in caso di promozione del Bari, infatti, cederebbe il club pugliese”