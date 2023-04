Osimhen: non si forzerà nulla, neanche in vista Champions

Non si rischierà nulla. Per il Lecce, Osimhen non sarà neppure convocato. E non è detto che faccia in tempo a rimettersi in piedi per San Siro. Il problema in sé non crea allarmi, ma una ricaduta potrebbe essere dietro l’angolo. L’ottimismo regna sovrano, certo, le terapie sono già iniziate e vanno avanti senza sosta. San Siro è uno snodo fondamentale, ma la presenza di Victor resta fortemente in dubbio. Lui che fino ad oggi è stato il genio della lampada, l’uomo in più. Il club ha fatto sapere che tra pochi giorni dovranno essere ripetuti gli esami. Non si specifica l’entità della lesione distrattiva all’adduttore né la diagnosi sul recupero. Ha raccontato di non aver avuto scontri in Nazionale e di essersi accorto nel fastidio solo al ritorno a Napoli. Tra oggi e domani, soprattutto domani, se ne saprà di più.

Factory della Comunicazione

Il Mattino