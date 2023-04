Lozano non rinnoverà, il Newcastle forte sul messicano

A partire dalla scorsa estate è stato chiaro che il tetto d’ingaggio stabilito dal Napoli avrà pochissime eccezioni, per cui i calciatori con il contratto in scadenza non rinnoveranno alle “vecchie” cifre. E’ il caso del Chucky. Tra il Napoli e Hirving Lozano, non ci sarà un ulteriore accordo, le operazioni per il rinnovo non prenderanno quota. Secondo quanto riportato da Todofichajes, infatti, dopo i primi approcci tra le parti, emerge che l’entourage del calciatore azzurro non sarebbe disposto ad accettare le proposte del club. Lozano percepisce attualmente oltre 4 milioni di euro. Il messicano è il calciatore più pagato dell’intera rosa al pari di Victor Osimhen ed ormai è noto che la società non vuole spingersi oltre i 3 milioni per gli stipendi dei singoli calciatori. Ecco perché nelle ultime settimane sul calciatore sono piombati diversi club inglesi: il Chelsea, che segue anche Osimhen, l’Arsenal, ed ora anche il Newcastle che, in caso di qualificazione alla Champions, potrebbe essere la squadra favorita per l’acquisto.

Factory della Comunicazione

mattino.it