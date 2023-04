Crudeli: “Il Milan non è favorito in Champions. Il Napoli vorrà riscattare la sconfitta”

Tiziano Crudeli, giornalista 7 Gold, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” condotto da Gianluca Gifuni:

«Il Milan mi ha sorpreso, giocando una grandissima partita, con uno scarto notevole. I rossoneri hanno disputato una splendida partita, c’è stata qualche ingenuità tattica del Napoli che ha lasciato troppi spazi a giocatori devastanti a campo aperto come Diaz e Leao. Cambia qualcosa in chiave Champions? Per il Milan forse la consapevolezza di essere in grado di mettere in difficoltà e di battere il Napoli.

Prima della partita c’erano numeri che non davano scampo, avendo i rossoneri segnato 20 gol in meno del Napoli e avendone subiti 20 in più. Sarebbe riduttivo pensare che sia stato più demerito del Napoli che merito del Milan, bisogna riconoscere la favolosa gara disputata dai rossoneri.

Cosa cambierà in Champions? Intanto se gioca Osimhen in campo certi valori possono cambiare soprattutto per la fase offensiva del Napoli e per quella difensiva del Milan. Credo che il Napoli opterà per una strategia tattica diversa, dovrebbe essere più accorto, è stato davvero incredibile aver lasciato gli spazi a Leao e Diaz. Il ritorno della difesa a 4 è stato fondamentale, anche per avere due uomini in più sulle fasce, è stata una soluzione tattica che ha decisamente consentito al Milan di esprimersi al meglio.

Il 4-0 non mi illude, in chiave Champions il Milan non è favorito, mi aspetto un Napoli molto più determinato che vorrà riscattare la pesante sconfitta. Il Milan non deve tralasciare nulla, ed anzi deve assolutamente arrivare nelle prime 4 in serie A, non può permettersi il lusso di commettere errori di valutazione in campionato».