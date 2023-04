“Senza Osimhen spunta un lato oscuro, un mefistofelico mister Hyde”, Il Mattino commenta la sconfitta col Milan

Il Napoli è stato battuto dal Milan ieri sera al Maradona per 0-4, e non è tanto la goleada a stupire, ma l’atteggiamento degli azzurri in campo, che restano comunque primi in classifica. Il Mattino analizza, provando a capire i motivi di questa sconfitta pesante, anche in vista delle prossime due gare che il Napoli giocherà coi rossoneri per la Champions League. “il Milan è riuscito a trasformare il Napoli in una cosa qualunque, anzi in una ben piccola cosa. Ma nessuno ne fa un dramma, perché c’è un abisso totale, con il Milan e con tutti gli altri in classifica. Senza Osimhen spunta un lato oscuro, un mefistofelico mister Hyde. Una furia autolesionista e pazza”.

Il quotidiano mette poi in evidenza anche l’atmosfera surreale che si è vissuta allo stadio Maradona, con le proteste degli ultras contro i divieti imposti dal presidente DE Laurentiis in accordo con la prefettura di Napoli. “Così come assistere dal terreno del gioco ai cori delle curve, agli ultras che contestano incredibilmente De Laurentiis (ma la stragrande maggioranza dello stadio ha fischiato), ai fumogeni accessi per protestare contro i divieti. Un clima ambientale pesante e avvilente per una capolista a un passo dallo scudetto che certo ha un peso per la squadra. E che forse ha anche avuto un certo effetto nella prestazione”.