Napoli-Milan, tutti gli azzurri irriconoscibili, a partire da Lobotka

E’ stata una disfatta, quattro gol presi, dopo un percorso, quello del Napoli, a dir poco perfetto. Ma il Milan è andato in campo col piglio giusti, gli azzurri no, come sottolinea il Corriere dello Sport oggi. “È dura stilare la classifica dei peggiori in campo nel Napoli. Una serata balorda, surreale, in cui praticamente tutti i calciatori sono stati irriconoscibili. A cominciare da Stanislav Lobotka. Per novanta minuti lo slovacco ha smesso i panni dello straordinario e onnipresente regista ammirato in questa stagione e ha reindossato quelli dell’oggetto misterioso dei tempi di Gattuso. Ovviamente la responsabilità non è soltanto del calciatore rivitalizzato da Spalletti. Ma ha colpito vederlo svagato, assente, privo di quell’agonismo feroce che ha contraddistinto fin qui le sue prestazioni. Pioli ha replicato lo schema dello scorso anno, quando annullò lo slovacco con Bennacer aiutato da Kessie. Stavolta non c’è stato neanche bisogno del raddoppio di marcatura. Lo slovacco ha giocato a marce ridotte, non ha mai illuminato. La sua è stata una prestazione polverosa come quella del resto della truppa”.

Factory della Comunicazione