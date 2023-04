Il Cds vota gli azzurri: nessun calciatore del Napoli è sufficiente

Spalletti (all.) 4,5 – La partita peggiore della sua gestione, nella serata peggiore possibile: Osimhen infortunato, lo stadio muto in protesta contro De Laurentiis e la squadra tramortita. Una debacle più che una sconfitta, un incubo nel bel mezzo di una marcia da sogno. Una storia brutta da dimenticare e cancellare in meno di dieci giorni: il 12 e il 18 aprile ci sono i quarti di Champions. Con il Milan.

Meret 5,5

Osi non c’è e tocca a lui il ruolo di uomo mascherato, ma i superpoteri evidentemente non sono in dotazione: servirebbero quelli per salvare su Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers a due passi. Fa quel che può ancora su Saelemaekers e su De Ketelaere.

Di Lorenzo 4,5

Stringe in ritardo su Leao, per altro già dimenticato in avvio d’azione, e arrivederci: primo dolore. A seguire, la resa: guarda sconsolato sfilare e segnare ancora Rafa e Saelemaekers. Ed è la fine.

Rrahmani 4

Collabora con Di Lorenzo – si fa per dire – alla solitudine di Leao sul primo gol del Milan. Ma non finisce qui: nelle istantanee del terzo e del quarto gol ci sono inusuale timidezza sempre su Rafa e poi confusione.

Kim 4

Regge fino al bis del Milan, quando sbaglia tutto quello che può: l’uscita su Giroud e il rinvio di testa che serve Diaz (più deviazione). Prova a graffiare Maignan, ma alla fine va in bambola nel Saelemaekers-show.

Juan Jesus (36’ st) sv

Il gettone.

Mario Rui 4

Le fotografie sono tre: Brahim che lo salta sul primo gol, Brahim che lo fa sedere sul secondo e lui che guarda Saelemaekers con gli altri sul quarto.

Anguissa 4

Molto male nelle scelte, nella partecipazione alla manovra e in fase difensiva. Corre un bel po’ e prova a restare in partita, ma non è questione di atteggiamento: è che non ne indovina una.

Lobotka 4,5

Fuori giri, spento da Bennacer e tagliato fuori da Diaz e Leao sui gol: serata complessa, brutta davvero. La prima dell’anno, a memoria.

Ndombele (22’ st) 5,5

Non aggiunge ma non potrebbe.

Zielinski 4

Nel primo tempo pesca bene Simeone e ci prova da fuori, ma sono eccezioni di una galleria di errori. E un orrore: il pallone sradicato da Tonali che dà il via al tris e cala il sipario.

Elmas (22’ st) 5,5

Nella mischia a testa bassa.

Politano 5

Va a sprazzi, tormentato da Theo e dai tifosi del Milan: lo insultano a ripetizione in virtù del suo passato interista e lo innervosiscono fino a un pericoloso accenno di reazione.

Lozano (22’ st) 5,5

Piomba sulla scena a cose fatte.

Simeone 5

Ci prova di sinistro e di testa nel primo tempo e poi svanisce tra Tomori e Kjaer. Esibirsi da vice Osimhen è un’impresa complessa di per sé, ma ieri era davvero impossibile.

Raspadori (32’ st) 5,5

Non giocava dal 12 febbraio: il suo ritorno e una bell’azione personale sono le sole notizie buona della serata.

Kvaratskhelia 5 – Vorrebbe raccontare di essere in vena al 10’ con una bella discesa a sinistra, ma è un’illusione. Poco da dire e da fare, niente lampi e la struggente nostalgia del gemello Osi.

Fonte: CDS