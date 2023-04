Bonanni: “La partita di ieri sarà di insegnamento, per come gioca il Napoli rischia sempre”

L’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della giornata di campionato: “Inter il flop, al di là di tutto pensavo potesse essere una squadra che potesse fare di più. Ha giocato, creato tanto ma non puoi perdere tutte queste partite. Il top Thiago Motta, il Bologna sta facendo qualcosa di straordinario e speriamo possa continuare così. E spero che il tecnico possa essere chiamato da una squadra che possa fargli fare un salto di carriera. Milan? La partita di ieri era di grande importanza per il futuro scontro Champions. Il Milan ha dimostrato di potersela giocare, anche se il Napoli rimane ancora superiore, ha preso quel 15-20% di consapevolezza in più che ti fa capire che il Napoli non è così imbattibile come tutti credevamo. Al Napoli mancava Osimhen e non è un caso che abbia fatto pochissimo davanti. Il Napoli ha sbalordito tutti. Tutte hanno rimpianti dietro, ma è il Napoli che ha stravolto le gerarchie. Si è visto che giocatore è Leao, un contropiedista unico. Il Napoli per come gioca se non sta attento prende 4 gol come ieri. La partita di ieri sarà da esempio da non ripetere come atteggiamento. Ha fatto un passo in avanti. Mi ha dato l’impressione che possa arrivarci. Se torna Immobile a grandi livelli può far davvero male. Se continua così come fai a non pensare di arrivare in Champions?“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com