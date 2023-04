Victor Osimhen: “La mia compagna è bianca, mi batterò per il razzismo”

Victor tornerà in tempo per i quarti di finale. «Non è nulla di grave e voglio prendermi giusto 12 giorni per recuperare al meglio. Io ci spero ma mi sono anche assicurato che contro il Milan in Champions ci sarò», ha detto ieri ai microfoni del Tg5 commentando l’infortunio e il futuro. Edizione straordinaria azzurra.

E poi il conto alla rovescia: «La gente di Napoli è travolgente, straordinaria: non ho mai ricevuto tanto amore e non vedo l’ora di festeggiare con loro lo scudetto allo stadio e per le strade. Siamo tutti felici e stiamo dando il massimo per realizzare questo sogno: in pochi credevano in noi all’inizio della stagione, ma siamo vicini all’obiettivo e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà».

Capitolo razzismo: «Non credo sia qualcosa che si possa fermare, ma cercherò di usare ogni mezzo a mia disposizione per sconfiggerlo. Non è bello essere presi di mira per il colore della pelle o per l’aspetto della tua faccia o del corpo. I genitori devono parlare con i figli e devono fargli capire che è sbagliato. La mia compagna è bianca così come molti amici: e li amo tutti». Fonte: CdS