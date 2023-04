Victor dà appuntamento ai napoletani per la Champions: “Ci sarò!”

Oh , si. Osi. Si, giochi di parole e poi giochi di luci a San Siro. In tempo per il primo atto dei quarti: «Contro il Milan in Champions ci sarò». Victor Osimhen salterà la partita di oggi in campionato, d’accordo, ma è lui stesso a dare appuntamento a tutti in coppa. Per le due serate di gala in agenda il 12 aprile a Milano e il 18 aprile al Maradona: molto cortese, davvero molto gentile a rassicurare Spalletti, i compagni e soprattutto il popolo azzurro. Tifosi più felici e più sereni dopo le dichiarazioni del figlio del vento, fuori causa per un problema all’adduttore sinistro rimediato in Nazionale, ma anche tifosi consapevoli di essere in buone mani nel periodo di assenza del capocannoniere della Serie A: al posto di Osimhen giocherà Giovanni Simeone. Fonte: CdS

