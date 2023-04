L’Avv. Pisani sul ricorso al Tar per la revoca dello scudetto alla Juve: “La nostra iniziativa è volta alla difesa dei valori dello sport”

L’avvocato autore del ricorso Codacons e ACNM al Tar del Lazio ed al Collegio di Garanzia dello Spor, Angelo Pisani, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Ricorso del Codacons e dell’Associazione Club Napoli Maradona? Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa pubblica, in cui chiariremo la vicenda in modo dettagliato: la nostra iniziativa è volta alla difesa dei valori dello sport e della lealtà sportiva, vogliamo un calcio dove trionfi la giustizia e l’equità. I ricorsi presentati sono due: uno davanti al Collegio Federale, che è un intervento ‘ad opponendum’, in cui chiediamo che venga confermata la sentenza di condanna alla Juventus per fatti gravissimi sia per la Giustizia sportiva che per quella ordinaria, e poi un ricorso al Tar perché si applichi la legge e vengano revocati gli scudetti che la Juventus ha vinto in maniera illegittima. Questi scudetti dovrebbero essere assegnati alle seconde classificati, dunque: uno al Napoli, uno al Milan e uno all’Inter. Speriamo che la giustizia trionfi. Restituire credibilità al calcio italiano è fondamentale. Dopo calciopoli la situazione sembra peggiorata, ci sono meccanismi che hanno favorito delle Società ai danni di altre, che pensavano di giocare uno sport sano e corretto ed invece si è giocato a carte truccate, dove il risultato non può mai essere giusto. Si devono chiarire gli aspetti legali per restituire il calcio ai veri valori, in modo che i giovani guardino allo sport come portatore di valori fondamentali nella vita. Ai giovani servono esempi positivi: che vinca il più forte ma nel rispetto delle regole. Chi ha sbagliato deve pagare e chi ha la responsabilità di prendere delle decisioni deve prenderle. Ciò che più colpisce in questa vicenda è l’assenza delle istituzioni: non vedo la Figc, non vedo le società di calcio. Questo la dice lunga sul sistema calcio italiano. Siamo intervenuti noi a chiedere il rispetto della legge. Speriamo che la giustizia possa segnare il gol più importante”.

Factory della Comunicazione